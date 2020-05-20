В Бразилии рекомендовали принимать эти препараты при первых симптомах COVID-19

Министерство здравоохранения Бразилии в среду рекомендовало врачам использовать препараты хлорохин и гидроксихлорохин для лечения случаев заболевания коронавирусом уже на первых этапах, сообщают латиноамериканские СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Согласно новому руководству, опубликованному министерством, врачам советуют использовать эти противомалярийные препараты вместе с антибиотиками. Однако окончательное решение относительно приема этих лекарств остается за пациентами и их врачами.

В случае его использования пациентам нужно будет подписать документ о том, что они ознакомлены с возможными побочными эффектами этого препарата.

На этой неделе президент США Дональд Трамп рассказал, что принимает гидроксихлорохин, чтобы не заболеть коронавирусом. По его словам, этот препарат принимают многие врачи и люди, работающие в местах, где высок риск заражения.

Однако многие политики, в том числе спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, раскритиковали Трампа. Лидер сенатского меньшинства Чак Шумер заявил, что "любой эксперт скажет, что этот препарат не помогает против COVID-19, так что он (Трамп - ИФ) дает людям ложную надежду".

Гидроксихлорохин - противомалярийный препарат, существующий уже не одно десятилетие. Во многих странах в последние месяцы его используют для лечения COVID-19. Сторонники такой терапии отмечают, что речь идет о препаратах, свойства и возможные побочные эффекты которых известны уже много десятилетий.