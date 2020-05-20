Названы причины высокой смертности от коронавируса среди мужчин

Специалисты китайского Медицинского колледжа Тунцзи и Университета науки и технологии Хуажонг в Ухане назвали возможные причины высокой смертности от коронавируса среди мужчин.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишут "Известия".

Специалистами был проведен анализ плазмы крови 331 пациента, среди которых было 127 мужчин и 204 женщины. Средний возраст участников исследования составил 45 лет.

Ученые выяснили, что концентрация IgG-антител (белки, вырабатываемые иммунной системой в ответ на проникновение инфекции - прим. "Ленты.ру") в крови зараженных разного пола с легкой и средней степенью течения болезни не имеет существенных различий. Однако среди пациентов с тяжелым течением COVID-19 эксперты зафиксировали значительную разницу. Отмечается, что у женщин вырабатывалось на 20-25 процентов больше антител к SARS-CoV-2.

По данным исследователей, еще одной причиной высокой смертности от коронавируса среди мужчин могут являться гормональные межполовые различия в защитном статусе. Отмечается, что иногда высокий уровень тестостерона у мужчин способен подавлять иммунные реакции, что вызывает более высокую зараженность.

Ранее сообщалось, что курение может являться одним из факторов, из-за которых осложнения и летальные исходы у мужчин, заразившихся коронавирусом, наблюдаются значительно чаще, чем у женщин. Некоторые исследования доказали, что курение и хроническое обструктивное заболевание легких могут увеличивать объем энзимов (ферментов) ACE-2, которые помогают коронавирусу попадать в легкие.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в мире превысило 4,9 миллиона. Всего более 324,8 тысячи человек скончались в результате пандемии.