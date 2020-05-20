В Словении начали тестирование вакцины от коронавируса

Специалисты словенского Национального института химии приступили к тестированию собственной вакцины от нового коронавируса на мышах, первые результаты ожидаются уже в июле текущего года.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщило Словенское агентство печати.

"Вакцина основана на наночастицах, содержащих вирусные антитела, поэтому мы ожидаем лучшего результата по сравнению с обычными белками, - приводит агентство слова представителя института Романа Ерала. - Первые результаты ожидаются в июле, когда будет возможно определить, будут ли мыши реагировать, вырабатывая антитела для предотвращения инфицирования клеток вирусом".

Первый случай заражения коронавирусом в Словении был зафиксирован 4 марта. С тех пор число инфицированных в стране возросло до 1 468, умерли 105 человек. Большая часть заразившихся находится на самоизоляции по месту жительства, госпитализируют лишь лиц с тяжелыми симптомами.

Режим карантина для предотвращения распространения коронавируса ввели в Словении 16 марта. Были закрыты все учреждения, кроме жизненно необходимых, власти ограничили въезд на территорию страны из-за рубежа. 30 марта вступил в силу запрет на выезд из муниципалитета постоянного проживания без весомой причины (поездка на работу, уход за тяжелобольными родственниками, визит к врачу).

В связи с постепенным улучшением эпидемиологической ситуации в конце апреля словенские власти начали постепенное смягчение ограничительных мер. Премьер-министр республики Янез Янша объявил об окончании эпидемии в стране 15 мая, теперь границы Словении открыты для всех жителей ЕС. Снова работают рестораны, магазины и другие предприятия сферы услуг. Также был отменен запрет на поездки между регионами страны без уважительной причины.