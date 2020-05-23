Определены главные причины распространенной формы рака

Ученые Института Сайлент Спринг в США определили главные механизмы внутри клеток, нарушение которых приводит к раку молочной железы - одной из наиболее распространенных и сложных для лечения форм рака. Оказалось, что традиционные модели канцерогенеза не учитывают всей сложности этого процесса, что затрудняет адекватное лечение болезни. Статья специалистов опубликована в журнале Archives of Toxicology, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исследователи рассмотрели 467 научных работ, в которых оценивалось влияние ионизирующего излучения на клетки молочной железы, и создали карту последовательных изменений в клетках, которые могут привести к раку. Ионизирующее излучение является установленным фактором риска развития опухолей груди, и его воздействие хорошо изучено, при этом значительное число исследований связано с последствиями атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки и с женщинами, которые в подростковом возрасте подвергались медицинскому облучению.

В традиционных моделях ионизирующее излучение воздействует исключительно на ДНК клеток молочной железы. Однако оказалось, что этот фактор также провоцирует образование активных форм кислорода и азота, которые разрушают клетки, провоцируют воспаление, изменяют ДНК и влияют на другие биологические процессы. Еще одним участником канцерогенеза являются репродуктивные гормоны эстроген и прогестерон, стимулирующие пролиферацию (размножение) клеток в тканях молочной железы.

Новая модель ученых, учитывающая взаимодействие этих факторов, позволяет разработать новые тесты, которыми регулирующие органы могут воспользоваться при проверках на безопасность различных химических веществ. Соединения, которые нарушают пути, чьи сбои связаны с раком, будут считаться потенциальными канцерогенами.