Главный внештатный диетолог московского департамента здравоохранения Антонина Стародубова рассказала агентству городских новостей "Москва", чем опасны абрикосы, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Специалист отметила, что из-за чрезмерного употребления фрукта у человека могут развиться проблемы с желудочно-кишечным трактом, что связано с брожением в кишечнике.

Стародубова согласилась с тем, что в абрикосах действительно содержится множество полезных витаминов и микроэлементов, которые укрепляют иммунитет, нервную и сердечно-сосудистую системы. Но вместе с тем в день следует съедать не более 200-300 граммов абрикосов.

Помимо этого, эксперт заявила, что не стоит употреблять ядра абрикосовых косточек, поскольку в них содержится амигдалин. По словам Стародубовой, даже в небольших концентрациях это вещество опасно для организма "вплоть до потенциально летального отравления".