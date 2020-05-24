Опровергнут популярный миф о любви к сладкому: чрезмерная любовь к сахару не может передаваться генетически. Об этом заявила нейропсихолог Ирина Хвингия, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Наследственных сладкоежек не бывает. Как таковой наследственной приверженности к сладкому нет", - объяснила специалист.

Однако, по ее словам, интерес к сладостям может передаваться от родителя к ребенку другим способом. Если мать во время беременности употребляла много шоколада и других сладостей, то потребность в таких продуктах может проявиться у ребенка.

Нейропсихолог рассказала, что зависимость от сладкого может сформироваться во взрослом возрасте. "В нейролингвистическом программировании (НЛП) есть система якорения. Например, когда происходит что-то хорошее, мы кладем руку на плечо, и это состояние фиксируется. Каждый раз, когда будет происходить какая-нибудь "бяка", вы кладете руку на плечо и вспоминаете то хорошее состояние. Примерно по такому же принципу мозг якорит приятное", - отметила Хвингия.

Так, когда человеку грустно, он съедает шоколадку, затем становится лучше. "Не могли сконцентрироваться, съели пирожное и сконцентрировались", - привела примеры специалист и добавила, что мозг запоминает такие реакции-якоря, поэтому у людей появляется потребность в сладком.

Уменьшить зависимость можно, но надо делать это "постепенно и очень осторожно". Полный и резкий отказ от сладкого станет серьезным стрессом для организма и может сделать только хуже, заключила врач.