Ученые назвали неочевидную причину развития диабета у женщин

Ученые назвали неочевидную причину развития у женщин диабета 2-го типа, передает Day.Az со ссылкой на Ридус.

Оказалось, что женщины, у которых беременность была прервана, подвержены риску возникновения этого заболевания в будущем. Потеря беременности является распространенным явлением, и одна из пяти беременностей заканчивается замиранием плода.

"Мы не можем исключать, что психологический стресс, связанный с потерей беременности, может приводить к изменению образа жизни, увеличению ИМТ и, следовательно, риску развития сахарного диабета 2-го типа. Однако наш анализ подгрупп, в которых учитывался вес женщин, показывает, что более высокий риск развития сахарного диабета 2-го типа у женщин с потерей беременности не может быть объяснен только ожирением", - рассказали ученые.

Авторы утверждают, что связь между потерей беременности и сахарным диабетом 2-го типа может быть главным образом обусловлена общими иммунологическими или метаболическими компонентами.