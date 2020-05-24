Названы пять вещей, которые подрывают иммунитет

Иммунитет - это сложная защитная система организма, помогающая нам бороться с инфекциями, токсинами и злокачественными клетками. На иммунитет влияет множество факторов: некоторые способствуют его укреплению, а другие, наоборот, - ослабляют, передает Day.Az со ссылкой на ridus.ru.

Вот список того, что негативно воздействует на иммунную систему и приводит к нарушениям в ее работе.

Сидячий образ жизни

Отсутствие физических нагрузок и сидячая работа негативно влияют на иммунитет. Согласно исследованию ученых Аппалачского государственного университета (Северная Каролина, США), люди, которые ведут сидячий образ жизни, чаще болеют респираторными заболеваниями, чем те, кто регулярно занимается спортом. Не стоит забывать про физические упражнения, особенно если большую часть времени вы проводите в сидячем положении.

Недостаток сна

Если вы не высыпаетесь, иммунная система работает менее эффективно, чем могла бы. Чтобы поддержать свой иммунитет и сохранить здоровье, необходимо спать в среднем по 7-8 часов, а после сильных физических (иногда и психологических) нагрузок - по 9-10 часов.

Бесконтрольный прием антибиотиков

Многие люди начинают пить антибиотики практически по любому поводу. Их бесконтрольный прием может привести к тому, что у бактерий разовьется устойчивость к препаратам и болеть вы будете только чаще, а выздоравливать медленнее. Не лечитесь антибиотиками, если в этом нет необходимости, и четко соблюдайте правила приема препаратов, если их назначил врач.

Слишком усердные тренировки

Избыток гормона кортизола, который появляется, когда человек тренируется слишком усиленно и часто, без качественного восстановления после физических нагрузок, истощает организм и приводит к сильному ослаблению иммунитета. Не занимайтесь спортом слишком фанатично, иначе вся его польза сойдет на нет.

Постоянный стресс

Одно из исследований влияния хронического стресса на иммунитет человека показало, что он ослабляет способность организма бороться с воспалениями, повышает риск возникновения инфекций верхних дыхательных путей, сердечно-сосудистых и аутоиммунных заболеваний, а также приводит к более медленному заживлению ран.