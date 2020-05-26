Названы три главных симптома сердечного приступа

Врачи назвали три главных симптома приближающегося сердечного приступа. Об этом рассказал доктор медицинских наук, кардиолог Ульф Ландмессер, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

По словам Ландмессера, стоит обратить особое внимание, если вы стали ощущать сильную сдавленность в груди и кажется, будто на вашу грудную клетку "сел слон".

Другим симптомом зачастую становится боль отдающая в шее и в левой руке. А третьим симптомом приближающегося сердечного приступа может стать боль в животе.

Кардиолог отметил, что если к этому прибавляется еще и одышка и чувство тревоги, то стоит особенно насторожиться.

Кроме того, врач отметил, что вовремя обнаруженные симптомы приступа значительно увеличивают шансы его пережить. При такой симптоматике Ландмессер считает возможным принять аспирин.