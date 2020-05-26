Медики назвали необычный признак высокого уровня сахара в крови

Медики из США в очередной раз подтвердили, что проблемы с кожей могут указывать на серьезные сбои в работе организма. В частности, в ходе последнего исследования выяснилось, что при развитии сахарного диабета многие пациенты сталкиваются с ксерозом, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

По словам специалистов, это состояние характеризуется чрезмерной сухостью кожи, из-за чего она становится грубой и склонной к шелушению. Если заболевание запустить, в области составов, ступней и других частей тела могут появляться трещины.

Как пояснили врачи, это связано с повышенным уровнем глюкозы в крови, который влияет на потерю жидкости в организме.

"Заболевания кожи, на которые пациенты с диабетом часто не обращают внимание, являются распространенными осложнениями", - добавили медики, подчеркнув, что игнорирование этого признака может привести к возникновению одного из самых серьезных последствий - синдрому диабетической стопы.