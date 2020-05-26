Ученые из Канады открыли новый половой гормон

Канадские биологи из Оттавского университета провели исследование. Им удалось выявить у рыб фермент, который стимулирует сексуальные функции, передает Day.Az со ссылкой на news.ru.

Однако этот белок может быть разделен на части специальными ферментами, и мы обнаружили, что один его небольшой фрагмент, называемый пептидом секретоневрина, важен для стимуляции половой функции, - говорится в журнале Proceedings of National Academy of Sciences.

Речь идет о секретогранине-2 - это крупный белок, который важен для нормального функционирования клеток мозга и других клеток. Он есть не только у рыб, но и у человека и других животных.

Мы обнаружили новые гены, которые регулируют репродукцию, а пептид секретоневрина сам по себе является новым гормоном. Секретоневрин, вырабатываемый у рыб, очень похож на тот, который обнаружен у других животных и человека, - подчеркнул профессор кафедры нейроэндокринологии Оттавского университета.