"Гены шизофрении" оказались связаны еще и с алкоголизмом

Американские и европейские биологи изучили геномы почти полумиллиона выходцев из Европы и обнаружили сразу 29 участков ДНК, вариации в которых влияют на вероятность развития алкоголизма. Некоторые из них ученые раньше связывали с ожирением, шизофренией или курением. Результаты работы ученых опубликовал научный журнал Nature Neuroscience, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Теперь мы знаем втрое больше участков ДНК, которые связаны с развитием алкоголизма. Благодаря этому мы сможем гораздо лучше предсказывать, насколько каждый конкретный человек уязвим к действию спиртного и рискует стать алкоголиком", - рассказал один из авторов работы, профессор Йельского университета (США) Джоэл Гелернтер.

За последние годы генетики открыли сотни мелких вариаций в ДНК, которые влияют не только на развитие тяжелых генетических болезней, рост и вес, уровень интеллекта и прочие неотъемлемые характеристики человека, но и его характер. Например, некоторые отдельные участки генома влияют на упорство, предрасположенность к рисковым бизнес-решениям, алкоголизму, время заведения семьи и даже на склонность к заведению собаки.

К примеру, за последние десять лет генетики выяснили, что самые тяжелые формы алкогольной зависимости связаны с определенными мутациями в гене DRD2, который управляет работой рецепторов в центре удовольствия мозга. Схожим образом на поведение человека влияют некоторые версии гена KLB, который отвечает за реакцию нервной системы на сладкую пищу.

Генетика алкоголизма

Сравнивая полные геномы более 435 тыс. американцев европейского происхождения, бывших военнослужащих, а также нескольких сотен тысяч жителей Британии и других стран Европы, Гелернтер и его коллеги открыли почти два десятка подобных участков, о существовании которых генетики раньше не подозревали.

Среди участников исследования были как сильно пьющие люди, так и те, кто никогда не пробовал алкоголь. Благодаря этому ученые смогли сопоставить наборы мелких мутаций в генах, связанных с работой мозга, и выделить среди них те участки ДНК, из-за которых появляется алкоголизм.

В общей сложности исследователи обнаружили 29 подобных генов. Десять из них, в том числе KLB и DRD2, уже были известны, а о связи 19 остальных с предрасположенностью к алкогольной зависимости ученые раньше не подозревали.

Некоторые из этих участков, к примеру, гены PDE4B и CADM2, ученые раньше связывали с развитием ожирения и других нарушений пищевого поведения, а также шизофренией и некоторыми другими типами психических расстройств. Это говорит, как предполагают ученые, о том, что алкоголизм может развиваться тем же образом, что и подобные болезни.

Кроме того ученые обнаружили связи между некоторыми новыми генами алкоголизма и предрасположенностью к курению. Это может объяснять то, почему сильно пьющие люди становятся заядлыми курильщиками значительно чаще, чем остальные.

Особый интерес, как отмечают Гелернтер и его коллеги, вызывают два участка ДНК - уже известный ген DRD2 и новый PDE4B. Оба этих сегмента генома напрямую связаны с удовольствием. Изучение отклонений в их работе поможет медикам понять, как поменять их функционирование таким образом, чтобы подавить тягу к спиртному.