Курение способствует более тяжелому течению коронавируса?

У курильщиков коронавирус чаще протекает в тяжелой форме. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В ведомстве отмечают, что курение ухудшает работу легких, организму курящего человека становится труднее бороться с коронавирусом.

Кроме того, употребление табака повышает риск заражения инфекцией через рот.

"В случае заражения курящим угрожает более высокий риск тяжелого течения болезни, поскольку их легкие уже повреждены", - говорится в сообщении.