https://news.day.az/medicine/1238786.html Курение способствует более тяжелому течению коронавируса?
Курение способствует более тяжелому течению коронавируса?
У курильщиков коронавирус чаще протекает в тяжелой форме. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В ведомстве отмечают, что курение ухудшает работу легких, организму курящего человека становится труднее бороться с коронавирусом.
Кроме того, употребление табака повышает риск заражения инфекцией через рот.
"В случае заражения курящим угрожает более высокий риск тяжелого течения болезни, поскольку их легкие уже повреждены", - говорится в сообщении.
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