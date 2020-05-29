Врач рассказал, в каких случаях ношение маски может быть опасным

В настоящее время маски являются одним из основных средств, помогающих в борьбе с распространением коронавируса. Но они могут быть опасными для некоторых людей. Об этом рассказал руководитель ЛОР-клиники, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Владимир Зайцев, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

По словам эксперта, людям, страдающим хронической обструктивной болезнью легких, не рекомендуется регулярно носить маски. Опасность заключается в том, что они способны вызвать трудности с дыханием. Такую информацию стоит взять на заметку гражданам с бронхоспазмом, легкой степенью асфиксии, удушья - всем тем, кому сложно дышать и в обычном состоянии, сообщает ТАСС.

Особую опасность для вышеназванной категории людей представляют многоразовые плотные маски. В таких защитных средствах человеку дышать может быть совершенно некомфортно. Владимир Зайцев посоветовал гражданам с перечисленными заболеваниями соблюдать строгий режим самоизоляции.

По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, хроническая обструктивная болезнь легких может стать третьей по значимости причиной смерти людей в мире к 2030 году.