Какая кровь считается самой дорогой в мире

У нескольких десятков людей в жилах течет "золотая кровь". Она имеет нулевой резус-фактор, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Кровь делится не только на четыре группы, но и обладает своим индивидуальным количеством антигенов. Это выяснил австрийский и американский врач, химик, иммунолог, обладатель Нобелевской премии по физиологии Карл Ландштейнер. Он опубликовал доклад о сыворотке, в котором объяснил взаимодействие примерно 85% различных эритроцитов человека. На поверхности каждого из них имеется до 342 антигенов. Именно их наличие или отсутствие указывает на группу и резус-фактор.

В 1961 году сотрудники Австралийского института здравоохранения и социального обеспечения объявили, что у одной из женщин-аборигенов, кровь была с нулевым резус-фактором. При биохимическом исследовании ее крови было установлено, что на поверхности эритроцитов нет ни одного антигена.

Интересно, что пациент с такой кровью может стать донором для людей с совпадающей с ним группой, и неважно каким резус-фактором, положительным или отрицательным.

В международной панели редких доноров ВОЗ зарегистрировано всего 11 человек с нулевым резус-фактором. Все они хранят свою кровь в специальных банках крови, чтобы в случае экстренных ситуаций их можно было бы спасти.

Точное количество людей с нулевым резус-фактором неизвестно. Их кровь называется "золотой", поскольку она подходит для переливания очень многим, а ее обладателям - только собственная. Плата за использование такой крови может достигать невероятных сумм.