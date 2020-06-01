Гипертония может быть симптомом рака почки

Одним из наиболее частых признаков рака почки является гипертония. Врач-онкоуролог ФГБУ "РНЦРР" Минздрава России Рустем Гафанов заявил, что тем, у кого отмечаются частые скачки давления, не лишним будет ультразвуковое исследование почек, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

На вопрос "Почему именно гипертония?", специалист дает однозначный ответ о том, что опухолевые клетки вырабатывают белки, токсины, которые выбрасывают в кровоток, приводя к сужению сосудов. На этом фоне, по его мнению, и начинается повышение давления.

Особенно важно связывать гипертонию и вероятность рака почек тем, кто имеет неблагоприятную в этом смысле наследственность. А также людям старше 40-50 лет.

В интервью "АиФ" Гафанов заявил, что женщины страдают раком почки вдвое реже мужчин. А среди провоцирующих факторов врач назвал генетическую предрасположенность и наследственность. Также своеобразным спусковым крючком для развития болезни может стать неблагоприятная экология или вредные условия труда. В числе причин - злоупотребление нестероидными противовоспалительными препаратами, обезболивающими.

Он также заострил внимание на том, что рак, чаще всего, поражает одну почку и протекает бессимптомно. Ультразвуковое и КТ-исследование еще и поэтому так важно - именно на аппаратах и обнаруживается болезнь. Зачастую - случайно.