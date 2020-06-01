Три симптома приближающегося сердечного приступа

Согласно данным за 2019 год, на территории Европы и Центральной Азии от сердечно-сосудистых заболеваний ежегодно умирает порядка 4,3 миллионов человек. В том же 2019 году Россия вошла в десятку стран по количеству смертей от болезней сердца.

Если вовремя начать борьбу с опасным недугом, его возникновение можно предотвратить. Однако иной раз инфаркт наступает внезапно и распознать его приближение можно лишь по трем ключевым симптомам. Подробнее о них передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Давление на грудь, боль, распространяющаяся на шею и голову, и даже боль в области живота - все это может свидетельствовать о приближающемся сердечном приступе. При таких симптомах нужно немедленно вызывать скорую: только вовремя оказанная врачебная помощь сможет спасти пациента от серьезных последствий инфаркта, в том числе от летального исхода.

Не так давно это подтвердил ведущий специалист одной из клиник Берлина, доктор медицинских наук, профессор и врач-кардиолог Ульф Ландмессер. По словам специалиста, несмотря на высокое качестве немецкой медицины, 40% смертей в Германии связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Инфаркт - самое распространенное из них.