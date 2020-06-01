Выявлена новая группа риска по коронавирусу

В группу повышенного риска заразиться коронавирусом вошли курильщики и употребляющие алкоголь люди. Об этом в интервью "Парламентской газете" рассказал профессор МГМУ имени Сеченова, президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ученый указал, что у человеческого организма есть определенный запас прочности, и вредные привычки лишь способствуют его сокращению, а у курильщиков такие резервы исчерпаны еще до встречи с вирусом.

Демин сослался на исследование ВОЗ и предупредил, что употребление алкоголя поражает иммунную систему, вредит легким, а также нарушает синтез необходимых веществ в печени. Все это способствует тяжелому протеканию COVID-19, пояснил он.

Сейчас традиционными группами риска по коронавирусу считаются лица старше 65 лет, а также люди с хроническими заболеваниями.