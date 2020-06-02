Как выбрать одноразовые перчатки, чтобы защитить кожу рук?

Какие перчатки лучше выбирать, чтобы кожа рук не сохла и не было проблем? Как долго можно носить перчатки? Как ухаживать за руками после того, как вы сняли перчатки? Как защитить кожу рук, если перчатки придется носить в жару? На эти вопросы отвечает Юлия Чеботарева, главный врач сети клиник "ЭСТЕЛАБ Face & Body", член Американского общества лазерной медицины и хирургии, передает Day.Az со ссылкой на Glamour.

Латексные перчатки

Латексные перчатки обладают высокой прочностью, растяжимостью, эластичностью, обеспечивают надежный контакт с кожей и, самое главное, обеспечивают гораздо более высокую тактильную чувствительность в сравнении с перчатками из других материалов. Еще один плюс природного латекса - он достаточно быстро разлагается, не нанося вред окружающей среде. Но латексные перчатки плохо переносят воздействие масел, спиртов и эфиров, то есть легко рвутся при контакте с ними. Плюс у некоторых людей натуральный латекс может вызвать аллергические реакции.

Нитриловые перчатки

Нитриловые перчатки производятся из синтетических материалов, поэтому рекомендованы при наличии аллергии на латекс. В данный момент существуют как стерильные, так и нестерильные модели. Врачам в нитриловых перчатках удобно держать инструменты и осматривать пациентов. Кроме того, нитрил гораздо более устойчив к химическим реактивам, в том числе к масляным соединениям, что позволяет использовать такие перчатки при работе с агрессивными средами. Перчатки выпускают самых разных цветов - синего, голубого, розового, оранжевого, фиолетового.

Виниловые перчатки

Виниловые перчатки достаточно дёшевы, но имеют один важный недостаток - они проницаемы для любых белков (в том числе белков крови) и микроорганизмов, поэтому врачам, например, не позволяется использовать их даже для краткого осмотра пациентов. А значит, и в обычной жизни они не гарантируют защиту от вирусов.

Полиэтиленовые перчатки

Полиэтиленовые перчатки очень дешевы и надежно защищают от влаги, масла, жира, грязи, химических порошков и смесей. К сожалению, руки в них не дышат и быстро потеют.

Хлопковые перчатки

Хлопковые перчатки не очень хорошо защищают от вирусов и бактерий. Конечно, это лучше, чем ничего, но рекомендуется использовать нитриловые или латексные перчатки, выбирая из них те, что подходят для вашей кожи.

Меры предосторожности

Перчатки нужно носить только в общественных местах с большим скоплением людей. И как только вы такое место покинете, перчатки лучше снять и обработать руки антисептиком. Затем при первой же возможности помыть руки с мылом, обработать антисептиком и нанести увлажняющий крем и на ладони, и на тыльную стороны кистей рук. В жару не стоит носить полиэтиленовые перчатки, в них руки будут сильно потеть, а другие виды перчаток носите только в общественных местах, а в остальное время достаточно тщательно мыть руки и обрабатывать их дезинфицирующим раствором.