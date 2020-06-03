Какие недуги мы часто путаем с аллергией

Слезы из глаз, частое чихание, заложенность носа и высыпания на коже - именно так сигнализирует о себе аллергия. Однако порой все эти симптомы говорят о других, более серьезных заболеваниях, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Конъюнктивит

Возникновение этого недуга чаще всего провоцирует инфекция, которую люди заносят в глаза грязными руками. В таком случае принимать антигистаминные препараты бессмысленно. Избавиться от бактериального конъюнктивита помогут глазные капли или мазь с антибиотиками.

Ринит

Немногие люди обращаются к врачу при насморке. Однако, если он не вызван аллергией, посетить специалиста необходимо. Как отличить простудный насморк от насморка на фоне аллергии? Первый проявляет себя следующим образом: нос заложен только с одной стороны, выделения густые зеленые или желтые, у пациента наблюдается повышенная температура и боль в области лица.

Атопический дерматит

Данный недуг долгое время считался проявлением аллергии, а не самостоятельным заболеванием. Однако за последние несколько лет исследователи доказали, что атопический дерматит - это генетическое заболевание, при котором нарушается защитный барьер кожи. Из-за этого она становится сухой, возникают зуд и шелушения.