Названы полезные свойства клубники

В среднем человек съедает всего полтора килограмма клубники в год, а зря, потому что эта ягода приносит огромную пользу организму. Подробнее о ее свойствах в эфире телеканала рассказала врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Клубника действительно очень полезна, отметила эксперт. Употребление этой ягоды может снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

"Экстракт клубники влияет на выработку в организме определенных белков, которые в свою очередь регулируют жировой обмен в нашем организме и снижают количество плохого холестерина в плазме крови, - пояснила диетолог. - С другой стороны, клубника содержит достаточно большое количество витамина C, который является хорошим антиоксидантом и положительно влияет на наши сосуды".

Клубнику можно назвать средством, помогающим при профилактике атеросклероза. Она содержит вещества, которые препятствуют "прилипанию" фрагментов холестерина, триглициридов к стенкам кровеносных сосудов.

"Профилактируя атеросклероз, мы снижаем риск развития многих сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инфарктов и инсультов", - подчеркнула эксперт.

Помимо этого клубника способна еще и защитить от возрастной деменции.

"Есть исследования, которые показали, что регулярное употребление в день стакана ягод, в том числе клубники, помогает снизить где-то на 30-40 процентов риск развития болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона и других так называемых нейродегенеративных заболеваний головного мозга, которые могут появиться с возрастом", - отметила Макиша.

Также клубника полезна для профилактики сахарного диабета. Она содержит большое количество физитина - вещества, которое предотвращает связывание сахара с протеином и тормозит процесс гликирования (ключевой механизм повреждения тканей при сахарном диабете). При этом, несмотря на то, что в клубнике содержатся углеводы, ее можно употреблять тем, кто страдает диабетом.

"Те процессы, которые она профилактирует в организме, связаны именно с формированием инсулинорезистентности, которая является, в общем-то, первым шагом к диабету", - пояснила эксперт.

В целом, по словам диетолога, натуральные продукты - ягоды, фрукты и овощи - содержат очень большой набор антиоксидантов. Многие из них оказывают непосредственное воздействие на процессы деления клеток, в том числе и опухолевых. Клубника как раз содержит такие вещества и может помочь в профилактике онкологических заболеваний.