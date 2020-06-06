Офтальмолог рассказал о большой опасности отекших век

Хирург-офтальмолог Дмитрий Дементьев рассказал об опасности отекших век.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, по его словам, они могут свидетельствовать о серьезных заболеваниях.

По его словам, отеки могут возникать и у здоровых людей, но также могут свидетельствовать о том, что человек плохо питается, голодает, переутомляется, испытывает стресс, постоянно мало спит и употребляет большое количество соли.

При этом есть и более "грозные" заболевания, о которых могут свидетельствовать отеки век.

"То есть если человек постоянно наблюдает отеки верхних и нижних век, это может говорить о заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Как правило, это отеки нижних век... У человека могут быть заболевания почек. Это характерный отек с желтоватым оттенком, который не проходит на следующий день или через день", - сказал офтальмолог.

Отеки век, по его словам, могут говорить о проблемах в эндокринной системе, нарушениях щитовидной железы, а также заболеваниях слезовыводящих путей.

Снять воспаления век медик предложит правильным питанием, полноценным отдыхом. Он отметил, что необходимо спать не менее 8 часов, а также выпивать два литра воды в день.

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