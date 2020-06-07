Представления о речевых функциях мозга оказались ошибочны

До сих пор считалось, что устная речь формируются в левом полушарии мозга, а правое анализирует произносимые слова и звуки. То есть, например, когда мы учим и тренируем английское "th", левое полушарие управляет движениями языка и зубов, в то время как правое контролирует, соответствует ли звук нашим ожиданиям. Однако немецкие ученые выяснили, что эти представления о функциях полушарий мозга неверны.

По словам одного из авторов исследования, доктора Кристиана Келля, речевые функции распределяются между полушариями по иным принципам: "В то время как левое полушарие контролирует временные аспекты речи, например, переход между фонетическими единицами, правое отвечает за звуковой спектр. Если вы, к примеру, произносите слово "mother", то левое полушарие контролирует, в частности, динамический переход между звуком "th" и гласными, а правое проверяет громкость их звучания".

Чтобы это понять, ученые провели эксперимент с привлечением специалистов по фонетике, в ходе которого с помощью МРТ изучалась мозговая активность подопытных во время речи.

Выявленное распределение функций немецкие нейробиологи объясняют тем, что левое полушарие лучше контролирует быстрые процессы, а правое - медленные. К подобному выводу они пришли еще в ходе своего предыдущего эксперимента. Тогда подопытные должны были отбивать руками ритм под метроном, и оказалось, что левой рукой, которую контролирует правое полушарие, получается более точно отбивать медленный ритм, а быстрый, соответственно - правой.

Авторы исследования, опубликованного в журнале Nature Communications, утверждают, что их выводы вместе с этими ранее полученными результатами в целом дают логичную картину распределения "быстрых" и "медленных" функций между двумя полушариями мозга - как при речевой активности, так и в случае моторики рук.

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