Назван опасный для здоровья суп

Наиболее опасным для организма супом является солянка. Об этом заявила врач-диетолог Ирина Торопыгина, сообщает E1.RU.

По ее словам, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, ожирением и проблемами с желудочно-кишечным трактом стоит отказаться от этого блюда, поскольку из-за большого количества насыщенных жиров оно может привести к осложнениям при нарушениях холестеринового обмена и болезнях сердца, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Из-за большого количества насыщенных жиров солянка не полезна любым людям, особенно - с сердечно-сосудистой патологией, нарушением холестеринового обмена. Это риски по заболеванию атеросклерозом, такое блюдо может оказывать раздражающее действие на желудок", - отметила Торопыгина.

Помимо большого количества продуктов переработанного мяса, в солянку принято добавлять лимон и каперсы, которые могут быть опасны для людей с язвой желудка, гастритом и заболеваниями поджелудочной железы.