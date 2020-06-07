ВОЗ: нельзя защититься от коронавируса только с помощью масок

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреисус заявил, что несмотря на рекомендации носить маски в период пандемии коронавируса, их наличие не должно создавать ложное чувство защищенности,

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом передает Reuters.

"Маски сами по себе не защитят вас от COVID-19", - сказал Гебреисус.

По его словам, носить маски необходимо, однако они являются лишь одним из инструментов защиты от инфекции.

Он отметил, что населению также необходимо соблюдать гигиену и дистанцию в скоплениях людей.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.