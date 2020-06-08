Ученые нашли способ избавления от диабета второго типа
Американские ученые из Корнеллского университета заявили, что здоровый образ жизни может избавить человека от диабета второго типа. Об этом сообщает NewAtlas, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
В статье сообщается, что под здоровым образом жизни ученые подразумевают определенные диету и физические упражнения.
В своем исследовании эксперты задействовали 150 человек, которым поставили диагноз диабет 2-го типа не более трех лет назад. Их средний возраст составил - 42 года. Группу случайным образом разделили надвое: одни получали стандартные препараты при их диагнозе, вторые следовали интенсивной программе тренировок и плану питания.
Первые 12 недель они придерживались так называемой "Кембриджской диеты". Следующие 12 недель участники эксперимента переходили на обычную здоровую пищу, сохраняя контроль над калориями. Кроме того, в неделю им приходилось выполнять около 150 минут упражнений, плюс рекомендовалось проходить в день не менее 10 000 шагов.
"Через год участники второй группы потеряли в среднем 12 кг веса, а первой - всего 4 кг. Более того, врачи признали 61% участников излечившимися от диабета, тогда как среди контрольной группы пациентов с ремиссией оказалось только 12%", - говорится в исследовании.
"Результаты исследования демонстрируют, что, если ты теряешь вес вскоре после появления заболевания, можно на самом деле обратить процесс вспять и избежать других проблем со здоровьем и ухудшения качества жизни, которые оно влечет за собой", - заявил Шахрад Тахери, один из исследователей.
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