Коронавирус может проявляться необычно у людей этого возвраста
Люди пожилого возраста при заражении коронавирусом нового типа могут демонстрировать нетипичные симптомы, - об этом предупредили в Минздраве РФ. Среди нехарактерных симптомов названы состояние делирия, снижение артериального давления.
Как передает Day.Az со ссылкой на MedikForum.ru, ведомство констатирует: коронавирусная инфекция у людей пожилого возраста может проявлять себя нетипично, без "классических" симптомов - одышки, кашля, лихорадки.
В седьмой версии Временных методических рекомендаций Минздрава по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции перечисляются нетипичные симптомы коронавирусной инфекции у пациентов пожилого и старческого возраста, они включают
- помрачение сознания,
- потерю равновесия, падения,
- конъюнктивит,
- тахикардию,
- гипотонию.
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