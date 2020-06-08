Коронавирус может проявляться необычно у людей этого возвраста

Люди пожилого возраста при заражении коронавирусом нового типа могут демонстрировать нетипичные симптомы, - об этом предупредили в Минздраве РФ. Среди нехарактерных симптомов названы состояние делирия, снижение артериального давления.



Как передает Day.Az со ссылкой на MedikForum.ru, ведомство констатирует: коронавирусная инфекция у людей пожилого возраста может проявлять себя нетипично, без "классических" симптомов - одышки, кашля, лихорадки.



"Признаки заболевания COVID-19 могут быть легкими, не соответствовать тяжести заболевания и прогнозам", - предупреждают специалисты министерства.

В седьмой версии Временных методических рекомендаций Минздрава по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции перечисляются нетипичные симптомы коронавирусной инфекции у пациентов пожилого и старческого возраста, они включают

помрачение сознания,

потерю равновесия, падения,

конъюнктивит,

тахикардию,

гипотонию.

"Делирий может быть первым симптомом заражения коронавирусом у пожилых людей", - говорится в документе.