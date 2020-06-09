Перенесшие COVID-19 нуждаются в реабилитации и длительном наблюдении

Переболевшим COVID-19 необходимо длительное наблюдение после выписки из больницы, это важно как для научных исследований нового коронавируса, так и для контроля за состоянием здоровья пациентов, отметили участники прошедшего в Дальневосточном отделении (ДВО) РАН совещания, посвященного борьбе с распространением коронавируса.

Как сообщается на сайте ДВО РАН, в частности, академик РАН Наталия Беседнова отметила, что, "несмотря на сложности, нужно постараться наблюдать за бывшими пациентами и в отдаленной перспективе", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Во-первых, в научных целях. Во-вторых, потому что у многих условно выздоровевших пациентов остаются очень тяжелые повреждения в организме, и им необходимо лабораторное наблюдение. У них нужно брать анализы, ведь, например, вирусы герпеса могут жить в человеческом организме сколь угодно долго и потом дают серьезные осложнения. Те же качества могут быть и у коронавируса", - отметила она.

Как сообщила заведующая лабораторией природно-очаговых трансмиссивных инфекций НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова Галина Леонова, нельзя быть уверенным в том, что у выписавшихся из больницы пациентов, считающихся здоровыми, вирус не проник в другие части организма, где есть слизистая, чувствительные клетки.

"Нужно обязательно проводить лабораторные исследования - они надежны и не дороги. Но нужно проводить и молекулярно-генетические исследования. Они не только помогут разобраться, откуда именно к нам пришел конкретный вирус - из Китая, из Европы, из Ирана, - но ответят на многие вопросы, на которые у нас пока нет ответов", - сказала она.

Она также считает необходимым разработать госпрограмму научных исследований по проблемам, связанным с коронавирусом, в которой смогут участвовать все заинтересованные дальневосточные научно-исследовательские институты. Оборудование и специалисты для таких исследований в институтах ДВО РАН есть.

Специалисты Медицинского объединения (МО) ДВО РАН отмечают, что зачастую перенесшим COVID нужна продолжительная реабилитация.

"Известно, что самое серьезное осложнение в ходе заболевания - это двусторонняя пневмония. Она протекает по-разному и требует применения реабилитационных методов после излечения. Заболевание не изучено, и применение традиционных шаблонов может быть не только неэффективным, но и усугублять ситуацию", - сообщила заместитель главного врача по медицинской части МО ДВО РАН Галина Павлова.

По ее словам, особенно опасный период при тяжелом течении болезни - это отлучение пациента от аппарата ИВЛ и необходимость научить его дышать самостоятельно.

"Фиброз легочной ткани может достигать 80%. Опыта такого еще не наработано, и потому на этом этапе очень велик процент смертности. После перевода пациента в палату общей терапии процесс реабилитации может продолжаться более трех недель", - сказала Павлова.

По ее словам, пациента нужно заново научить дышать самостоятельно, вернуть навыки самостоятельного питания, помочь ему вернуться в привычное психоэмоциональное состояние, а также отслеживать появление возможных сердечно-сосудистых и других осложнений.

Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г.П. Сомова, доктор медицинских наук Андрей Калинин в свою очередь отметил, что "способов специфической терапии при COVID-19 на сегодняшний день не существует", как и при любом известном специалистам ОРВИ.

"Их (заболеваний - ИФ) - семь групп с сотнями подвидов, против каждого из которых в конечном итоге нужно искать препараты специфического воздействия, но за 100 лет ничего не нашли. Поэтому пробуем в экстремальной ситуации то, что есть", - сказал Калинин, упомянув в связи с этим препарат "Авифавир", выпуск которого начался в России.