Ученые обнаружили шесть разновидностей COVID-19

Проанализировав свыше 10 тысяч образцов новой коронавирусной инфекции из различных регионов мира, ученые обнаружили несколько его разновидностей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, соответствующий материал опубликован в электронной научной библиотеке bioRxiv.

Благодаря новому алгоритму специалисты изучили 10,4 тыс. штаммов SARS-CoV-2 и нашли шесть клональных групп этого вируса, которые распространяются по миру.

Известно, что возбудителем COVID-19 в том числе является данным штамм. Ученые выяснили, что он мутирует примерно с такой же скоростью, что и возбудитель гриппа.

Тем не менее, эксперты пока не знают, каким образом эти изменения влияют на заразность и другие свойства вируса.

По состоянию на 9 июня в России выявлено 485 253 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 6 142 летальных исхода, выздоровело 242 397 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.