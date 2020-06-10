Оценены шансы заразиться коронавирусом на верандах кафе

Главный исследователь ЦКБ управделами президента Никита Ломакин оценил шансы заразиться коронавирусом на летних верандах кафе и ресторанов, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам специалиста, вероятность заразиться на открытом воздухе не такая большая. Несмотря на это, следует соблюдать социальную дистанцию. "В случае массового скопления на улице шансы "поймать" COVID повышаются", - объяснил он.

Заведениям рекомендуют после выхода из карантина расставлять столы на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга, следить за самочувствием рабочего персонала и тщательно мыть посуду. Для клиентов рекомендуется установить на входе дозаторы с антисептиками для рук или разместить антисептические салфетки.