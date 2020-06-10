В Сингапуре начинаются клинические испытания имунного препарата против COVID-19

Ученые из Сингапура приступают к клиническим испытаниям иммунного препарата для борьбы с коронавирусом нового типа. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении местной компании-разработчика Tychan, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В первой фазе исследований, которая продлится шесть недель, примут участие 23 здоровых человека", - указывается в заявлении. "Если данный этап будет признан успешным, то следующим шагом станет вовлечение в испытания большего числа волонтеров, в том числе инфицированных коронавирусом", - отметили в компании.

В основе нового препарата TY027 лежат созданные в лабораторных условиях моноклональные антитела, которые способны воздействовать на возбудителя SARS-CoV-2. Как рассказал профессор медицинской школы при Национальном университете Сингапура Ой Н Ин, "препарат может также использоваться для борьбы с широким кругом инфекционных заболеваний, в том числе в качестве превентивного средства". По его словам, "если исследования завершатся успешно, то TY027 можно будет использовать людям, имеющим по работе широкие социальные контакты, а также путешественникам".

В работе над препаратом принимают участие также эксперты из министерств обороны и здравоохранения, а также Совета по экономическому развитию.

На прошлой неделе местные врачи заявили об окончательном отказе от использования гидроксихлорохина в качестве лекарства от коронавируса, несмотря на планы Всемирной организации здравоохранения продолжить испытания данного препарата.