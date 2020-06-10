Стало известно, у кого лучше всего вырабатывается иммунитет к коронавирусу

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что иммунитет к коронавирусу лучше всего вырабатывается у детей, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Один из первых результатов, который мы видим, - что лучше всего иммунитет вырабатывается у детей", - приводятся слова главы Роспотребнадзора.

Попова отметила, что у 20% детей, прошедших обследование, обнаружились антитела.

В России выявлено 493 тысячи заражений коронавирусом, скончались 6 141 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.