Стало известно, когда будет доступна первая вакцина от коронавируса

Вакцина от коронавируса, разработку которой Оксфордcкий университет ведет совместно с итальянской компанией Irbm, может стать доступной осенью или зимой.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил советник министра здравоохранения Италии и представитель страны во Всемирной организации здравоохранения Вальтер Риччарди.

"Если все пойдет хорошо, осенью-зимой у нас могут быть первые дозы вакцины, в том числе для итальянцев", - сказал он в эфире телеканала Rai3.

По словам Риччарди, в процессе разработки вакцин Европа идет впереди США, и итальянско-британский препарат находится в более продвинутой стадии, чем другие.

Говоря о возможности прихода второй волны эпидемии в октябре, итальянский эксперт подчеркнул, что "об этом никто не может быть уверен на 100%".

"Но мы считаем маловероятным, что вирус исчезнет. Мы должны быть готовыми столкнуться с возможными потрясениями", - сказал Риччарди.

В середине мая генеральный директор Irbm Пьеро Ди Лоренцо говорил, что "работа над вакциной ускорилась невероятно" и "существует большая вероятность, что к концу сентября появится достаточное количество доз". Он подчеркнул, что в конце апреля вакцина была введена 510 добровольцам. Их состояние не представляет каких-либо проблем.