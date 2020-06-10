https://news.day.az/medicine/1243273.html ВОЗ выступает за дополнительные исследования бессимптомных случаев коронавируса
ВОЗ выступает за дополнительные исследования бессимптомных случаев коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что необходимы дополнительные исследования, чтобы установить степень заразности бессимптомных случаев коронавируса. Об этом заявил в среду на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"С начала февраля мы говорили о том, что [заразившиеся] люди, не имеющие симптомов, могут быть переносчиками заболевания COVID-19, и что нам нужно больше исследований, чтобы установить степень бессимптомной передачи", - сказал он. "Эти исследования сейчас проводятся",- добавил глава ВОЗ.
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