Первый препарат против COVID-19 поступил в клиники в России

Первый препарат от коронавируса "Авифавир" поступил в российские клиники, сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Там уточнили, что первые партии препарата получили клиники и уполномоченные фармацевтические организации Московской, Ленинградской, Новгородской, Кировской, Нижегородской областей, Татарстана и Екатеринбурга.

"В июне в российские больницы будет поставлено 60 тыс. курсов "Авифавира", - сообщает РФПИ.

При необходимости объем производства может быть увеличен до двух миллионов курсов в год, отмечает производитель.

На основе проверенного японского

29 мая "Авифавир" был зарегистрирован Минздравом, был включен в методические рекомендации министерства для лечения и стал первым в мире препаратом на базе "Фавипиравира", одобренным для лечения коронавируса. Производители отмечали, что препарат хорошо изучен - его применяют в Японии с 2014 года против тяжелых форм гриппа.

В РФПИ говорили, что продолжительность заболевания при приеме "Авифавира" сокращается вдвое.

По итогам первых четырех дней лечения 65% пациентов из 40 человек, принимавших "Авифавир", имели отрицательный тест на коронавирус, что в два раза выше, чем в группе стандартной терапии. К 10 дню число пациентов с отрицательным тестом достигло 90%. У 68% пациентов, принимавших "Авифавир", температура тела нормализовалась на третий день, а в контрольной группе не принимавших препарат - на шестой день.

В настоящее время идет финальный этап клинических исследований лекарства, в котором принимают участие 330 пациентов в Москве, Санкт-Петербурге, Твери, Нижнем Новгороде, Смоленске, Рязани, Казани, Уфе, Дагестане.

Лекарство будет бесплатно поставляться в больницы, в свободной продаже его не будет, поскольку, согласно исследованиям, он может вызывать уродство у ребенка в случае, если его принимает беременная женщина.

После приема препарата ученые не рекомендуют заводить детей ни мужчинам, ни женщинам в течение трех месяцев.