Медик рассказал о визуальных признаках коронавируса

Врач-патологоанатом Александр Эдигер рассказал о визуальных признаках заболевания новым типом коронавируса COVID-19, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Медик отметил, что у тех, кто получил положительный результат анализов на коронавирус, может наблюдаться такой симптом, как "кожная маска". По его словам, при таком симптоме на коже проявляются внешние признаки внутренних процессов, вызванных инфекцией.

Он уточнил, что чаще всего это точечные кровоизлияния, однако не исключил покраснения кожи кистей рук или голени и сыпь в виде розово-красноватых пятен.

Эдигер добавил, что такие признаки можно заметить у 5 - 15% людей с COVID-19, и подчеркнул, что диагноз должен ставиться на основе компьютерной томографии легких и инструментальной диагностики.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.