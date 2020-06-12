Установлена наименее уязвимая к коронавирусу группа крови

Люди с первой группой крови наименее подвержены заражению коронавирусом SARS-CoV-2.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, к такому выводу пришли специалисты калифорнийской компании 23andMe, занимающейся расшифровкой генома.

Эксперты проанализировали данные 750 тысяч клиентов, 10 тысяч из которых заразились коронавирусом. После поправки на пол, массу тела и возраст исследователи установили, что люди с первой группой крови на 9%-18% реже заболевают COVID-19.

Как установили исследователи, выявленная закономерность характерна и для положительного, и для отрицательного резус-фактора, хотя более ранние работы показывали, что это справедливо лишь в случае положительного резус-фактора.

Ранее глава ФМБА Вероника Скворцова сообщила, что больше всего заболеванию коронавирусом подвержены люди со второй группой крови.

На втором месте по риску заражения идут люди первой и третьей группой крови. Реже всего инфекции подтверждены люди с четвертой группой крови.

Коронавирус SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19) впервые выявили в конце прошлого года в китайском Ухане. В начале марта Всемирная организация здравоохранения признала его вспышку пандемией. По последним данным ВОЗ, заразилось свыше 7,2 миллиона человек, более 413 тысяч скончались.