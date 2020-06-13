Найдена новая угроза коронавируса для организма человека

Коронавирусная инфекция представляет глобальную угрозу всей нервной системе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявили ученые из Северо-Западного университета США, которые составили обзор неврологических симптомов зараженных пациентов.

Доктор Игорь Коральник, руководитель отделения университета по нейроинфекционным заболеваниям и общей неврологии и профессор неврологии, который по совместительству является автором статьи, опубликованной в журнале Annals of Neurology, совместно с коллегами провел ретроспективный анализ пациентов, у которых был диагностирован коронавирус. Данное исследование было проведено с целью определения частоты и типа неврологических осложнений, а также реакции на лечение.

"Около половины госпитализированных пациентов имеют неврологические проявления COVID-19, которые включают головную боль, головокружение, снижение бдительности, трудности с концентрацией внимания, расстройства обоняния и вкуса, судороги, инсульты, слабость и мышечные боли", - отмечается в пресс-релизе университета. Авторы работы считают, что болезнь может поражать всю нервную систему, включая головной мозг, спинной мозг и нервы, а также мышцы.

Доктор Коральник отмечает, что существует целый ряд причин, по которым COVID-19 может вызвать неврологическую дисфункцию. Так как заболевание может поражать несколько органов, включая легкие, почки и сердце, мозг также может страдать от недостатка оксигенации или от нарушений свертываемости крови, что может привести к ишемическому или геморрагическому инсульту, утверждает профессор. Более того, уточняет он, вирус может вызвать прямую инфекцию мозга и оболочки головного мозга. Реакция иммунной системы на инфекцию может вызвать воспаление, повреждающее мозг и нервы.

"Об этом важно знать широкой общественности и врачам, потому что инфекция SARS-CoV-2 может первоначально иметь неврологические симптомы, прежде чем возникнут лихорадка, кашель или проблемы с дыханием", - сказал доктор. В пресс-релизе также отмечается, что наблюдение за пациентами продолжится, чтобы определить, являются ли проблемы с нервной системой временными или постоянными.