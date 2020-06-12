Найден рассадник коронавируса на рынке в Пекине

Коронавирус обнаружили на одном из крупнейших оптовых продовольственных рынков Пекина Синьфади.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Управляющий рынком уточнил, что SARS-CoV-2 нашли на доске, которая используется для разделки импортированного лосося. Выяснилось, что зараженная рыба поступила на рынок с закрытого рынка морепродуктов Цзиншэнь, где ранее был выявлен очаг распространения вируса.

У девяти работников рынка, контактировавших с рыбной продукцией, коронавирус не выявлен, однако все они помещены на карантин.

Проверка рынка "Синьфади" была организована после того, как в китайской столице впервые после двухмесячного перерыва коронавирусной инфекцией заболели несколько человек. В Пекине в связи с обнаружением новых заболевших частично или полностью закрыли все продуктовые рынки.

По последним данным, всего в Китае заразились 84,2 тысячи человек. Из них 4 638 скончались, практически все остальные уже выздоровели.

Ранее в июне ученые Гарварда пришли к выводу, что спутниковые снимки парковок больниц в китайском Ухане, где впервые зафиксировали вспышку эпидемии коронавируса, и анализ данных в интернете говорят о возможном распространении инфекции еще в августе 2019 года. В МИД страны сочли подобную версию "невероятно нелепой".

Первая вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, была зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. При этом газета South China Morning Post со ссылкой на документы правительства утверждала, что первый случай там был зафиксирован как минимум еще в ноябре.