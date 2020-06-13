Незаметный и коварный: биолог назвала скрытые симптомы COVID-19

Доктор биологических наук, профессор американского Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала о скрытых симптомах коронавируса COVID-19. Так, у так называемых бессимптомных носителей часто ухудшается функция почек и сокращается объем легких, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В основном бессимптомно болеет молодежь, и под внимание врачей такие случаи не попадают, отметила биолог. Случается, что молодой человек приходит в больницу по другому поводу. Например, он хотел проверить поджелудочную железу, ему провели компьютерную томографию, которая выявила поражение легких.

О том, что легкие поражены, можно узнать и без КТ: достаточно контролировать их размер с помощью спирометрии, рассказала Баранова. Если он уменьшается, следует провериться на коронавирус. Однако этот тест полезен, если известен обычный объем легких пациента.

Биолог посоветовала людям, которые получили положительный тест на COVID-19, проверить легкие на томографе - даже если болезнь протекает без симптомов. Следует также сдать тест крови на клубочковую фильтрацию, так как коронавирус вызывает снижение функции почек.

Кроме того, бессимптомный COVID-19 у беременных поражает плаценту. Это выяснялось после родов, когда плаценту от перенесшей бессимптомное заболевание женщины брали на анализ. Беременным не стоит специально проверять органы на симптомы COVID-19, считает биолог. Она отмечает, что безопаснее не увеличивать количество контактов.