Обнародованы новые результаты испытаний вакцины от коронавируса

Американская биотехнологическая компания Moderna обнародовала предварительные результаты испытания вакцины от COVID-19. Тестирование на мышах показало, что препарат не повышает риск тяжелого течения болезни, о чем ученые беспокоились ранее, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ученые из Массачусетса вводили мышам препарат по одному-два раза, а также малые дозы, которых недостаточно, чтобы вызвать защитный иммунный ответ. После этого животных заражали коронавирусом. Эксперименты показали, что для защиты от нового вируса достаточно одной дозы препарата. Однако это не означает, что на человеческий организм вакцина окажет аналогичное влияние, отмечается в исследовании. Испытание препарата на людях запланировано в июле. В эксперименте примут участие 30 тысяч человек.

Ученые опасались, что вакцина может усугубить течение болезни по аналогии с вакциной от вируса SARS - близкого родственника COVID-19. Тогда выяснилось, что вакцина повышает риск тяжелого течения болезни, особенно у людей со слабым иммунитетом.

Moderna начала тестирование вакцины еще в марте, а в мае отчиталась об успешном испытании на людях. Это не единственная организация в США, которая испытывает препарат от нового коронавируса. Клиническими испытаниями также занимается компания Novavax, которую спонсирует миллиардер и филантроп Билл Гейтс.