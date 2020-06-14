Академик РАН оценил вероятность избежать второй волны COVID-19

Академик РАН, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ, профессор Михаил Пальцев в интервью "Парламентской газете" заявил, что вторая волна коронавируса произойдет, а на создание "нормальной" вакцины может потребоваться полтора-два года, передает Day.Az со ссылкой на happylady24.ru.

По его словам, при создании вакцины ученые могут учесть механизм мутаций COVID-19, в частности, грозящих появлением более агрессивных его форм. Так, последние научные работы по этому заболеванию свидетельствуют, что мутация происходит у белкового рецептора вируса, а не его РНК.

"Это обычное явление для подобных вирусов. Ученые опасаются, что мутации будут неблагоприятными, и появятся более агрессивные формы инфекции. Обсуждается вопрос, что если создавать вакцину, то нужно, чтобы она была не против белка, который входит в структуру вируса, а против РНК, чтобы вакцина воздействовала именно на основу COVID-19 - на РНК", - сказал Пальцев.

Таким образом, подчеркнул он, вакцина, созданная на основе белковых рецепторов, перестает действовать, как только эти рецепторы меняются у вируса. Кроме того, следует учитывать сроки, которые требуются на испытания вакцины, поэтому академик "делает ставку" на популяционный иммунитет.

"Я бы не делал ставку на вакцинацию. Недавно Всемирная организация здравоохранения сообщила, что в мире разрабатывается 35 кандидатных вакцин. Если вакцину готовят по белковым рецепторам, то, как только они изменятся, препарат перестанет действовать. К тому же любая нормальная вакцина проходит много стадий испытания, на которые потребуется полтора-два года, и надо чётко ориентироваться на этот срок. Поэтому я бы рассчитывал на естественный иммунитет населения. <...> Вторая волна наверняка будет, потому что любая эпидемия, особенно пандемия, длится от года до трех лет", - предположил профессор.

Он также заявил о дефиците витамина D3, соединений цинка, омега-3 у россиян. Эти вещества влияют на формирование иммунитета, поэтому готовясь ко второй волне, их недостаток следует устранить, сказал Пальцев. Профессор добавил, что мутации вируса происходят по двум причинам.

"Первая и основная причина состоит в том, что постепенно вырабатывается коллективный иммунитет, и вирус сталкивается с некоторым вызовом. Вторая причина - природные условия. Наступило лето, в некоторых российских регионах оно довольно жаркое. Обычно в этот сезон у населения повышается иммунитет и снижается заболеваемость воздушно-капельными инфекциями", - отметил собеседник издания.