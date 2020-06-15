Тайну коронавируса раскрывает Der Spiegel: Почему одни умирают, а другие не замечают вирус?

Издание Der Spiegel опубликовало статью, в которой попыталось раскрыть тайну коронавируса и ответить на вопрос - почему одни умирают, а другие не замечают вирус? В статье приводятся мнения экспертов, которые объясняют, кто находится в зоне риска и как на новую инфекцию реагирует иммунитет, передает Day.Az со ссылкой на zhiznonline.ru.

Более 400 тысяч человек скончались от коронавируса нового типа. У них были поражены не только лёгкие, но и сердце, сосуды, мозг. При этом более половины всех заражённых переносили заболевание бессимптомно. Инфекционист университетской клиники в Регенсбурге Бернд Зальцбергер в разговоре с Der Spiegel попытался ответить на вопрос "на миллион".

По его словам, особенность COVID-19 в том, что он вызывает сильные воспаления. Так, у некоторых больных иммунная система начинает активно вырабатывать так называемые "пожирающие клетки" - фагоциты. Но, отмечает эксперт, этим клеткам нечего противопоставить вирусу, и это приводит к проблемам.

В частности, иммунная система не всегда может распознать, когда опасность уже позади, продолжая мобилизовать фагоциты, которые и приводят к воспалению. Этот феномен известен также на примере возбудителя MERS - ещё одного коронавируса и близкого родственника Sars-CoV-2.

"Должен быть какой-то выключатель, - говорит Зальцбергер. - Мы ещё точно не знаем, какие факторы играют роль".

Он подтверждает, что факторами риска в этом случае становятся пожилой возраст, ожирение, высокое давление и диабет, но какой из них наиболее опасен, - проследить пока не удалось.

Вероятно, для течения заболевания имеют значение и генетические факторы. Определённые генные мутации могут способствовать развитию чрезмерной реакции иммунной системы, отмечают специалисты. Кроме того, исследователям удалось установить такой факт - мужчины чаще тяжелее переносят заболевание, чем женщины.

"Один из вопросов, которыми мы занимаемся: почему мужчины чаще болеют в тяжёлой форме, чем женщины?" - сообщает Зальцбергер. Он предполагает, что генетические изменения X-хромосомы могут играть свою роль. У женщин их две. Если в одной есть ошибка, то другая хромосома часто может её компенсировать. У мужчин же одна X-хромосома и одна Y-хромосома.

Неясно также, проходит ли бессимптомное течение без последствий для организма. Некоторые пассажиры круизного лайнера Diamond Princess c положительным тестом на коронавирус рассказывали, что у них не было симптомов. Тем не менее, у них были выявлены изменения в лёгких, характерные для CIVID-19. Но всё же непонятно, был ли именно коронавирус причиной этих изменений.