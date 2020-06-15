Тяжелобольной девушке, которой COVID-19 уничтожил легкие, сделали двойную пересадку

Молодая женщина, чьи легкие не подлежали восстановлению из-за COVID-19, получила пересадку донорских органов.

Как передает Day.Az со ссылкой на National Geographic, об этом сообщили врачи в Северо-Западной Мемориальной Больнице в Чикаго. Эта процедура впервые была зарегистрирована в США. Ранее подобные трансплантации были проведены в Австрии и Китае.

"Если бы она не получила трансплантацию, ее бы уже не было в живых", - Анкит Бхарат, хирург из Северо-западного медицинского института Фейнберга.

По его словам, еще не ясно, сколько пациентов, чьи легкие разрушены коронавирусом, могли бы извлечь пользу из такого подхода.

20-летняя женщина до заражения коронавирусом не имела проблем со здоровьем. Однако почти сразу после госпитализации ее по медицинским показаниям подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, рассказывает Элизабет Мальсин, специалист по легочной и интенсивной терапии в Северо-западной мемориальной больнице.

Инфекция COVID-19 может вызвать воспаление легких, в результате чего альвеолы - маленькие воздушные мешочки, которые позволяют легким и крови обменивать кислород и углекислый газ - воспаляются и наполняются жидкостью. В то время как некоторые пациенты выздоравливают от пневмонии, другие могут испытывать длительное повреждение легких.

Молодая женщина находилась в отделении интенсивной терапии около шести недель. Но как только она наконец избавилась от вируса, ущерб, нанесенный им, уничтожил альвеолы.

"Как только легкие повреждаются, они уже не могут восстановиться. У нас недостаточно возможностей, чтобы вернуть их в норму", - Анкит Бхарат.

По словам Бхарата, двойная пересадка легких была проведена 5 июня, операция заняла около 10 часов - на несколько часов больше, чем проходят подобные операции - потому что плотные рубцы на поврежденных легких прилипли к окружающим структурам. По сообщениям врачей, состояние пациентки улучшается с каждым днем.

"Вчера она улыбнулась и сказала мне: "Док, спасибо, что не сдался"", - рассказал Бхарат.

По данным на 12 июня, в мире выявлено 7 653 809 случаев коронавирусной инфекции и 425 956 летальных исходов. Выздоровел 3 856 351 человек.