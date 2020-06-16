Новый коронавирус, обнаруженный в Пекине, заразнее того, что был в Ухане

Новый китайский коронавирус, обнаруженный на оптовом рынке в Пекине, еще более заразен чем тот, который был найден в Ухане.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом рассказал профессор института вирусологии медицинского отделения Уханьского университета Ян Чжаньцю.

Ученый заявил, что со временем вирус эволюционирует и его характеристики меняются. По мнению профессора, новый коронавирус, появившийся в столице Китая, обладает повышенной заразностью.

Тем не менее специалист отметил, что в Пекине сейчас установилась высокая летняя температура, что не способствует распространению заболевания. В Китае также разработаны эффективные защитные механизмы, которые позволят успешно бороться с вирусом.

Ранее новый коронавирус обнаружили на одном из крупнейших оптовых продовольственных рынков Пекина "Синьфади". Управляющий рынком уточнил, что SARS-CoV-2 нашли на доске, которая используется для разделки импортированного лосося. Выяснилось, что зараженная рыба поступила на рынок с закрытого рынка морепродуктов Цзиншэнь, где ранее был выявлен очаг распространения вируса.

Проверка рынка "Синьфади" была организована после того, как в китайской столице впервые после двухмесячного перерыва коронавирусной инфекцией заболели несколько человек. В Пекине в связи с обнаружением новых заболевших частично или полностью закрыли все продуктовые рынки.

По последним данным, всего в Китае заразились 84,4 тысячи человек. Из них 4638 человек скончались, практически все остальные уже выздоровели.

Первая вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, была зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. При этом газета South China Morning Post со ссылкой на документы правительства утверждала, что первый случай там был зафиксирован как минимум еще в ноябре.