Названы помогающие защищать легкие от коронавируса продукты

Испанский диетолог Алехандро Кановас и глава испанского общества пульмонологии и торакальной хирургии (SEPAR) Эусеби Чинер назвали продукты, которые помогают защищать легкие от коронавируса, в беседе с изданием La Vanguardia, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Кановаса, помочь укрепить дыхательную систему могут яйца, цельный рис, голубая рыба и грецкие орехи. По словам Чинера, при ухудшении состояния легких потребность организма в белке вырастает. А, в частности, яйца содержат жирорастворимые витамины, такие как витамин А, а также качественные белки.

Кроме того, положительно на состояние легких влияют томаты, цельные молочные продукты и вода. В частности, томаты являются хорошим источником витамина С, который может помочь предотвратить проблемы с дыханием как антиоксидант.

По словам пульмонолога Эусеби Чинера, последствия большинства случаев поражения легких из-за вируса можно свести к минимуму, если придерживаться здорового образа жизни. Помимо правильного питания следует соблюдать режим сна и практиковать физические нагрузки, подчеркнул он.