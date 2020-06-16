https://news.day.az/medicine/1244928.html Раскрыта продолжительность действия вакцины от коронавируса
Раскрыта продолжительность действия вакцины от коронавируса
Потенциальная вакцина против коронавируса от британского производителя лекарств AstraZeneca сможет обеспечить защиту от инфекции примерно на год. Продолжительность ее действия раскрыл глава компании Паскаль Сорио, передает Reuters.
По словам Сорио, компания уже начала испытания вакцины на людях. Специалист отметил, что первая фаза испытаний в Великобритании должна скоро закончиться. "Если все будет идти хорошо, то мы получим результаты клинических испытаний в августе-сентябре. Параллельно мы производим", - уточнил он, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Приступить к поставкам компания будет готова уже к октябрю, добавил Сорио.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре