Найден препарат, спасающий от коронавируса

Использование кортикостероида дексаметазона снижает смертность среди пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в заявлении, распространенном во вторник руководителями британского клинического исследования RECOVERY, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Недорогой препарат дексаметазон позволяет до трети снизить смертность среди госпитализированных пациентов с тяжелыми респираторными осложнениями COVID-19", - говорится в документе. По словам руководящего исследованием профессора Питера Хорби, дексаметазон стал "первым лекарством, продемонстрировавшим улучшение показателей выживаемости при COVID-19".

В проводимом с марта исследовании принимают участие 11,5 тыс. пациентов из 175 британских больниц. Цель масштабного научного проекта - изучить эффективность различных препаратов при оказании медицинской помощи зараженным коронавирусом нового типа.

2,1 тыс. участников исследования получали дексаметазон, однако изучалась также эффективность антиретровирусного препарата лопинавира/ритонавира, антибиотика азитромицина, иммунодепрессанта тоцилизумаба, а также ротивомалярийного препарата гидроксихлорохина.

Ученым также не удалось обнаружить свидетельств того, что гидроксихлорохин снижает смертность среди больных COVID-19, позволяет ускорить процесс выздоровления или положительно влияет на состояние больных иным образом.