В России начинают испытание вакцины против СOVID-19 на людях

Испытание вакцины от коронавируса, которую создали в научно-исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, начнётся в среду, 17 июня.

Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает Day.Az со ссылкой на fontanka.ru.

"Разрешение на клинические исследования выдано /.../ с завтрашнего дня должны приступить", - заявил он 16 июня, выступая на Первом канале.

По словам Мурашко, "успокоиться" по поводу темы распространения коронавируса, вероятно, можно будет в феврале 2021 года. Именно к этому времени в мире должна сформироваться "фармацевтически управляемая ситуация".

По оценкам медиков, остановка цепочки заболевания происходит, когда популяционный иммунитет приближается к 50 - 60%. До этих пор коронавирусные ограничения должны сохраняться.