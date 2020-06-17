В Германии разрешили клинические испытания вакцины против коронавируса

Расположенная в германском городе Тюбинген фармацевтическая компания CureVac получила разрешение на проведение клинических испытаний на добровольцах возможной вакцины против коронавируса.

Об этом сообщил Институт разработки вакцин и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха, который отвечает в ФРГ за допуск и контроль соответствующих медицинских продуктов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Выдача разрешения является результатом тщательного анализа потенциальных рисков при использовании вакцины-кандидата", - говорится в сообщении регулятора. Сначала предусматривается участие в испытаниях около 168 человек, из которых 144 будут привиты. На следующей фазе - в случае положительных результатов - участвовать в экспериментах уже будут несколько тысяч человек.

"Выдача разрешения является результатом тщательного анализа потенциальных рисков при использовании вакцины-кандидата", - говорится в сообщении регулятора. Сначала предусматривается участие в испытаниях около 168 человек, из которых 144 будут привиты. На следующей фазе - в случае положительных результатов - участвовать в экспериментах уже будут несколько тысяч человек.

"Испытания вакцины-кандидата на людях является важным этапом на пути к допуску безопасной и эффективной вакцины против COVID-19 для населения Германии и за ее пределами", - отмечается в сообщении института.

Как отмечает регулятор, это 11-е по счету в мире разрешенные клинические испытания вакцины против COVID-19. Институт имени Эрлиха исходит из того, что дальнейшая фаза клинических испытаний вакцины-кандидата в Германии "начнется в ближайшие месяцы".

CureVac, насчитывающая 460 сотрудников, работает над вакциной против коронавируса совместно с институтом имени Эрлиха. В середине марта появилась информация, что США обещали CureVac крупную денежную сумму при условии, что новую вакцину получат только Соединенные Штаты. 15 июня Министерство экономики и энергетики ФРГ сообщило, что правительство ФРГ инвестирует 300 млн евро в развитие CureVac и будет владеть 23-процентной долей в компании.